الإفراج عن ابن مرشح محتمل بكفالة فى اعتدائه على ضابط شرطة ببنى سويف

قرر أحمد ماهر رئيس محكمة جنح بنى سويف الإفراج عن " وليد .م" 27 سنة، ليسانس حقوق بكفالة 50 ألف جنيه على ذمه اتهامه بالاعتداء على الملازم أول عبدالرحمن محمد هديب من قوة إدارة المرور أثناء عمله فى (كمين ) بميدان الزراعيين فى مدينة بنى سويف.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد أبوطالب مدير أمن بنى سويف إخطارًا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة بأنه أثناء مرور المتهم المقيم خلف ميدان الزراعيين، وهو ابن اللواء "محمد .ع" السكرتير العام السابق للمحافظة، ومرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة سمسطا، بسيارته الملاكى على كمين الزراعيين أوقفه الملازم أول عبدالرحمن محمد هديب ضابط مرور وطالبه بإبراز رخصة القيادة، فنشبت بينهما مشادة بادر خلالها الشاب بالاعتداء على الضابط محدثًا به جرحا فى الجانب الأيسر من الجبهة وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما قبل استدعاء قوات الشرطة التى اقتادت المتهم إلى قسم شرطة بنى سويف حيث تحرر محضر بالواقعة وتولى محسن حميدة رئيس النيابة التحقيق وقرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا وجددها رئيس محكمة الجنح 15 يومًا وطالب محاموه بإخلاء سبيله بكفالة فوافق رئيس المحكمة خلال نظر جلسة التجديد.