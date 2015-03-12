أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الإفراج عن ابن مرشح محتمل بكفالة فى اعتدائه على ضابط شرطة ببنى سويف

Google+ Print
الإفراج عن ابن مرشح محتمل بكفالة فى اعتدائه على ضابط شرطة ببنى سويف الإفراج عن ابن مرشح محتمل بكفالة فى اعتدائه على ضابط شرطة ببنى سويف
قرر أحمد ماهر رئيس محكمة جنح بنى سويف الإفراج عن " وليد .م" 27 سنة، ليسانس حقوق بكفالة 50 ألف جنيه على ذمه اتهامه بالاعتداء على الملازم أول عبدالرحمن محمد هديب من قوة إدارة المرور أثناء عمله فى (كمين ) بميدان الزراعيين فى مدينة بنى سويف.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد أبوطالب مدير أمن بنى سويف إخطارًا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة بأنه أثناء مرور المتهم المقيم خلف ميدان الزراعيين، وهو ابن اللواء "محمد .ع" السكرتير العام السابق للمحافظة، ومرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة سمسطا، بسيارته الملاكى على كمين الزراعيين أوقفه الملازم أول عبدالرحمن محمد هديب ضابط مرور وطالبه بإبراز رخصة القيادة، فنشبت بينهما مشادة بادر خلالها الشاب بالاعتداء على الضابط محدثًا به جرحا فى الجانب الأيسر من الجبهة وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما قبل استدعاء قوات الشرطة التى اقتادت المتهم إلى قسم شرطة بنى سويف حيث تحرر محضر بالواقعة وتولى محسن حميدة رئيس النيابة التحقيق وقرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا وجددها رئيس محكمة الجنح 15 يومًا وطالب محاموه بإخلاء سبيله بكفالة فوافق رئيس المحكمة خلال نظر جلسة التجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365