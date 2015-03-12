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إعدام 13770 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية خلال شهر فبراير

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إعدام 13770 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية خلال شهر فبراير إعدام 13770 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية خلال شهر فبراير
صرح المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بأن إدارة مراقبة الأغذية التابعة لإدارة الطب الوقائى قامت بالعديد من الحملات للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق خلال شهر فبراير الماضى، حيث تم المرور على عدد ( 2848) منشأة للبيع، وتم التوصية بغلق عدد (290) منشأة، وتم تحرير عدد (596) محضرا، بالإضافة إلى قيام الحملة بسحب عـــدد (3474) عينـة كما تم إعدام (3987) كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و(309.5) لتر مشروبات.

وأكد المحافظ أن هذا يأتى فى إطار جهود محافظة الدقهلية ووزارة الصحة، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية متميزة للحفاظ على صحة مواطنى الدقهلية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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