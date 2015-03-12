بالصور.. العناية الإلهية تنقذ ربة منزل وزوجها سقطت سيارتهما فى ترعة بطنطا

أنقذت العناية الإلهية ربة منزل وزوجها من الموت المحتم، مساء اليوم، الخميس، بعد سقوط سيارتهما فى مياه ترعة القاصد على كورنيش طنطا التابع لحى ثان أمام مسجد السلام.



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السيارة فى مياه ترعة القاصد

كان اللواء عبد الحميد عثمان، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيارة ماركة فيات 128 تحمل لوحات معدنية رقم "2100" فى مياه بحر القاصد بمنطقة مسجد السلام بحى ثان طنطا، على الفور انتقلت قوات من أمن الغربية، ومباحث المرور، وقسم ثان طنطا، وفريق الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وتبين سقوط السيارة وعدم وجود أحد من المصابين بجوارها، سوى تجمع من المواطنين.



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تحطم زجاج وقوايم السيارة إثر انقلابها

وأكد شهود عيان أن السيارة تعطلت بصاحبها أثناء قيادتها بصحبة زوجته، وحينما نزلوا لإصلاحها، دارت السيارة فجأة، وانحدرت على شاطئ المياه، وسقطت فى الحال، وكان الركاب بخارجها.

جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمتابعة التحقيقات.



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الشرطة والإنقاذ النهرى فى مكان الحادث



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مباحث الغربية تحرر محضرًا بالواقعة



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تحطم واجهة السيارة والزجاج



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السيارة بعد وقوعها فى المياه



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انحدار السيارة فى مياه بحر القاصد