أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط إخوانى بحوزته صور وفيديوهات مسيئة للجيش والشرطة بمحطة مترو الشهداء

Google+ Print
ضبط إخوانى بحوزته صور وفيديوهات مسيئة للجيش والشرطة بمحطة مترو الشهداء ضبط إخوانى بحوزته صور وفيديوهات مسيئة للجيش والشرطة بمحطة مترو الشهداء
تمكن رجال شرطة النقل والمواصلات من ضبط إخوانى أثناء تواجده بمحطة مترو الشهداء وبحوزته صور وفيدوهات مسيئة للجيش والشرطة، وحرر محضر بالوقعة.

كانت قوة أمنية بمحطة مترو الشهداء تمكنت من ضبط "محمود.ح.م" 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بإحدى المكتبات بمنطقة المعادى، ومقيم بشارع الحرية – البساتين – القاهرة، أثناء دخوله لرصيف حلوان بمحطة الشهداء حاملا بيده مجموعة من الأكياس البلاستيكية ورفض فحصها.

وبتفتيشها تبين أن بداخلها ( مجموعة من الأدوات المكتبية وعدد 2 هاتف محمول ماركة سامسونج أحدهما به شريحتان وكارت ميمورى يحتوى على بعض الصور الشخصية له، وهو يلوح بشارة رابعة، وفيديوهات مسيئة للقضاء والقوات المسلحة) وضبط بحيازته مبلغ مالى 4000 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه ضمن المشاركين بتظاهرات ومسيرات الإخوان والمبلغ المالى خاصته.

وبالعرض على اللواء جاد الحق أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 12/292ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وأرسل بالمتهم المضبوطات لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365