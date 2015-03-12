ضبط إخوانى بحوزته صور وفيديوهات مسيئة للجيش والشرطة بمحطة مترو الشهداء

تمكن رجال شرطة النقل والمواصلات من ضبط إخوانى أثناء تواجده بمحطة مترو الشهداء وبحوزته صور وفيدوهات مسيئة للجيش والشرطة، وحرر محضر بالوقعة.

كانت قوة أمنية بمحطة مترو الشهداء تمكنت من ضبط "محمود.ح.م" 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بإحدى المكتبات بمنطقة المعادى، ومقيم بشارع الحرية – البساتين – القاهرة، أثناء دخوله لرصيف حلوان بمحطة الشهداء حاملا بيده مجموعة من الأكياس البلاستيكية ورفض فحصها.

وبتفتيشها تبين أن بداخلها ( مجموعة من الأدوات المكتبية وعدد 2 هاتف محمول ماركة سامسونج أحدهما به شريحتان وكارت ميمورى يحتوى على بعض الصور الشخصية له، وهو يلوح بشارة رابعة، وفيديوهات مسيئة للقضاء والقوات المسلحة) وضبط بحيازته مبلغ مالى 4000 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه ضمن المشاركين بتظاهرات ومسيرات الإخوان والمبلغ المالى خاصته.

وبالعرض على اللواء جاد الحق أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 12/292ح قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وأرسل بالمتهم المضبوطات لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.