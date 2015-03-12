ضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالإكراه وبحوزتهم 3 بنادق فى الإسماعيلية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالإسماعيلة فى القبض على عناصر أحد أخطر التشكيلات العصابية التى تخصصت فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه وارتكبوا 10 جرائم سرقة سيارات وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الهيروين.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسمى شرطة ثانى وثالث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع مصلحة الأمن العام قيام بعض العناصر الإجرامية والمفرج عنهم حديثًا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى بالطرق العامة والفرعية، متخذين من محافظتى الإسماعيلية والشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وأنهم وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بالإكراه.

كما أضافت المعلومات تردد المتهمين الخمسة وهم عاطلون مقيمون بالشرقية على دائرتى قسم ثانى وثالث الإسماعيلية وهم كل من "محمد . م . هـ " وشهرته أبو عجلة – 29 سنة زعيم العصابة وسبق إتهامه فى قضيتى (مخدرات ، سرقة بالإكراه )و" عبدالحكيم . ع . ع "وشهرته أبو زياد - 50 سنة، وسبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا (آداب ، مخدرات ، أموال عامة ، سرقة وسائل نقل ) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه - و"أشرف . ع . م" وشهرته "الشلقانى 45 سنة مسجل شقى خطر فرض سيطرة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن ثلاث سنوات فى قضية مخدرات و"عزت . م . إ " 37 سنة، مسجل شقى خطر مخدرات و"أحمد . م . ع "وشهرته " عزازى "25 سنة، عاطل، ومقيم بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إعداد أكمنة بأماكن تردد المتهمين أسفرت عن ضبطهم جميعا.. حيث ضبطت الأول والأخير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، وبحوزتهما ( بندقية آلية فى خزينتها 19 طلقة وضبطت الثانى والثالث والرابع حال استقلالهم السيارة رقم ( 153688 ملاكى الشرقية ) التى يستخدمونها فى ارتكاب جرائم السرقة، وبحوزتهم (بندقية آلية بخزينتها 30 طلقة وبندقية خرطوش إيطالى الصنع بداخلها 3 طلقات خرطوش كمية من الهيروين وزنت 20 جراما، و9 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة 10 سيارات من مالكيها ضبطت الشرطة 5 منها وتبين إعادتهم الـ 5 سيارات الأخرى لأصحابها مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وأضاف المتهمون باعتزامهم خطف ابن أحد رجال الأعمال بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية ومساومة والده على دفع مبلغ نظير تحريره، وكذلك سرقة أحد أصحاب محطات الوقود الكائنة بطريق الإسماعيلية/القاهرة الصحراوى أثناء قيامهم بتوريد حصيلة البيع للبنك خلال الأيام القادمة.

كما اعترفوا بأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهم هى ذاتها المستخدمة فى الوقائع السابقة، واعترف المتهم الثالث بحيازته لمخدر الهيروين بقصد التعاطى، وأرشد المتهم الأول عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب بعض الجرائم رقم ( 5247 نقل الإسماعيلية ) .. وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بهم تبين وجود 2 خط خاصة بالمجنى عليهم فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.