سرقة تاكسى من صاحبه تحت تهديد السلاح ببنى سويف

تبذل مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف، جهودها للقبض على 3 لصوص سرقوا سيارة تاكسى من صاحبها واستولوا منه على هاتف محمول ومبلغ بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء عند مدخل قرية بهبشين على الطريق الزراعى بنى سويف - الفيوم.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف إخطارًا من العقيد محمد عبد المنعم نائب مأمور مركز شرطة ناصر، باتهام "علاء.ج" 45سنة محاسب وصاحب سيارة تاكسى رقم 7495و.ص.ج.ل 3 مجهولين باستيقافه قرب كمين حى الأزهرى وطالبوه بتوصيلهم إلى قرية بهبشين مقابل 20 جنيهًا وعند وصول السيارة إلى مدخل القرية المظلم أخرج الركاب أسلحة نارية وبيضاء وطالبوه بالنزول وترك المفاتيح بداخل السيارة فوافق مكرهًا وفروا بالتاكسى هاربين بعد أن حصلوا على ما بحوزته (هاتف محمول ومبلغ).

وأضاف السائق: تصادف وجود 4 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين فطالبتهم باللحاق باللصوص إلا أنهم رفضوا عقب مشاهدتهم سيارة ربع نقل تقترب منا فاستغثت بقائدها الذى اصطحبنى إلى مركز الشرطة.

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