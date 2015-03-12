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ضبط سيارة بها 40 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى شبرا الخيمة

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ضبط سيارة بها 40 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى شبرا الخيمة ضبط سيارة بها 40 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى شبرا الخيمة
تمكنت مباحث التنموين بالاشتراك مع مباحث القليوبية من ضبط سيارة محملة بـ40 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بشبرا الخيمة.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد بكرى رئيس مباحث تفيد بقيام بعض الأشخاص، وأصحاب المستودعات بتجميع أسطوانات البوتاجاز مختلفة الأحجام بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء واستغلال الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات فقامت حملة تموينية، أسفرت عن ضبط السيارة رقم 9152 ف ل ب قيادة محمود أ م سن 28 سائق ومحملة بـ ( 40 ) أسطوانة صغيرة مملؤة بالغاز أثناء سيره بميدان المؤسسة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وبسؤال السائق عن مصدر حصوله على تلك الأسطوانات أقر بأنها من مستودع سهير م خ، وبالانتقال إلى المستودع تم ضبط شريف ع ع سن 38 المدير المسئول عن المستودع.

وبفحص سجلات 21 بترول تبين وصول ( 350 ) أسطوانة صغيرة الحجم سعـــة 5و12 كجـــم استخدام منزلـــى، وبمواجهتهما اعترفا ببيع تلك الأسطوانات فى السوق السوداء بغرض التربح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015.. وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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