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سقوط عاطل زور محررات رسمية بـ"مرور رشــــيد"

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سقوط عاطل زور محررات رسمية بـ"مرور رشــــيد" سقوط عاطل زور محررات رسمية بـ"مرور رشــــيد"
تمكن الرائد صبحى جنيدى، مدير إدارة مرور رشــيد، من ضبط عاطل بحوزته أوراق ومحررات رسمية وبطاقة شخصية رقم قومى وشهادات دبلوم صناعى "مزورين"، فتحفظ على المضبوطات وأحال المتهم إلى النيابة.

كانت البداية عندما تقدم "محمد.ا"، مقيم بمركز رشيد، بطلب الرائد صبحى جنيدى رئيس رئيس وحدة مرور رشيد بالبحيرة لاستخراج رخصة قيادة درجة ثالثة إلا أنه اكتشف عدم صحة الشهادات، وبمناقشة تبين أنها غير صحيحة فتم الاستعلام من الإدارة التعليمية برشيد حول صحة المؤهل الدراسى والتى أكدت عدم وجود اسم صاحب المؤهل فى كشوف الخريجين.

تحرر للمتهم المحضر رقم 3309 جنح رشيد لسنة 2015 وقرر حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقعة.

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مصر 365