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اللبان الدكر علاج فعال لآلام الأسنان ونوبات الربو

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اللبان الدكر علاج فعال لآلام الأسنان ونوبات الربو اللبان الدكر علاج فعال لآلام الأسنان ونوبات الربو
اللبان الدكر من أقدم أنواع اللبان المشهورة فى المجتمع المصرى، وقديمًا كان هناك العديد من الاستخدامات له، سواء من خلال غليه، أو إضافته لمعطرات الجو والبخور نظرًا لرائحته المميزة والنفاذة.

ومؤخرًا بدأ الانتباه لفوائد هذا اللبان، بعدما أظهرت الأبحاث التى أجريت عليه، احتوائه على العديد من الفوائد الصحية الهامة، والتى يوضحها أخصائى التغذية خالد يوسف.

اللبان الدكر علاج فعال للأمراض الصدرية


>ويعد اللبان الدكر من أفضل العلاجات المستخدمة لأمراض الصدر بشكل عام، ويؤكد يوسف أنه فعال فى علاج نوبات الربو والتهابات الحلق والحنجرة، كما يعمل على تهدئة الكحة، وهو أيضًا طارد للبلغم.

اللبان الدكر مدر جيد للدورة الشهرية ومقوى للذاكرة


>ويضيف يوسف، أن اللبان الدكر يفيد فى حالات تأخر نزول الدورة الشهرية واحتباسها لدى النساء، كما يساعد على زيادة كفاءة عمل المخ وزيادة معدل التركيز وتقوية الذاكرة، وأيضًا يستخدم اللبان الدكر فى علاج الآم الأسنان.

مغلى اللبان الدكر للحصول على فوائده الكاملة


>ومن أفضل الوصفات للحصول على فوائد اللبان الدكر، فهى كما يوضحها أخصائى التغذية، تتم من خلال نقع ملعقة من اللبان الدكر فى ماء ساخن لمدة 12 ساعة، ثم يقلب الخليط ويتم تناوله صباحًا على الريق.

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