الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية بولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك خلية تكفيرية بجهة سبيطلة من ولاية القصرين مرتبطة بكتيبة عقبة بن نافع.

وقالت الوزارة- فى بيان لها بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم " الخميس " أن الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الارهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للامن الوطنى تمكنت بالتنسيق مع اقليم الأمن الوطنى بالقصرين من تفكيك خلية تكفيرية بجهة سبيطلة تتكون من خمسة عناصر بعضها مرتبط مباشرة بعناصر " كتيبة عقبة بن نافع " المتحصنة بجبال القصرين.

وأضاف البيان " ان عناصر هذه الخلية تنشط على الشبكة العنكبوتية من خلال الترويج لعمليات الجماعات الارهابية بالداخل والخارج فضلا عن خضوعها لتدريبات بدنية بهدف تحسين جاهزيتها القتالية ريثما تتلقى التعليمات من قيادات الكتيبة المذكورة ".

وقد تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الارهاب فى اطار هذه العملية من حجز بعض الذخيرة والأسلحة البيضاء والهواتف الجوالة فضلا عن مطويات وكتب ومنشورات تروج للفكر التكفيرى وقطعة من مخدر الحشيش.

وتمت احالة عناصر هذه الخلية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ان استكملت التحقيقات معهم، مؤكدة ان الكشف عن هذه الخلية مدرج فى اطار مواصلة الجهود لكشف الخلايا المرتبطة بكتيبة " عقبة بن نافع " وقطع الامدادات وعزلها بالكامل عن عناصر الدعم.

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