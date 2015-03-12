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المرصد السورى : مقتل وإصابة 9 جنود نظاميين فى انفجار بريف حلب

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المرصد السورى : مقتل وإصابة 9 جنود نظاميين فى انفجار بريف حلب المرصد السورى : مقتل وإصابة 9 جنود نظاميين فى انفجار بريف حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس بمقتل خمسة وإصابة اربعة من القوات السورية النظامية فى انفجار سيارة بريف حمص الشرقى .

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم إن دوى انفجار عنيف سمع فى منطقة سد حنورة قرب الفرقلس بريف حمص الشرقي، ناجم عن انفجار سيارة عند حاجز للقوات السورية النظامية فى المنطقة، ما أدى لمقتل خمسة عناصر على الأقل وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين بعضهم فى حالات خطرة.
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