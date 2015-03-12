محافظ المنوفية: تقسيم مدينة "السادات" إلى قسمين إداريين

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على تقسيم مركز ومدينة السادات إلى قسمين إداريين يفصل المدينة عن باقى المركز.

وأوضح عبد الباسط أنه تمت الموافقة على إنشاء وحدتين محليتين بمركز السادات على أن تشمل زمام الطرانة وتوابعها، وهى عزب الطرانة، وقرية السلام، وجاكوبس، وميخائيل، والوكيل، ونصر أبو مصطفى، وتجمع العرب، حتى حدودها مع قرية الأخماس، وحتى الحزام الأخضر بمدينة السادات ويكون مقرها مبنى الحزب الوطنى المنحل بالطرانة، والوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة ويكون مقرها المبنى القديم للوحدة المحلية بالخطاطبة المحطة وتشمل زمام الخطاطبة المحطة وتوابعها حتى الطريق الصحراوى.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء أسامة فرج، السكرتير العام، والأستاذ مصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، كما تمت الموافقة على نقل تبعية قرية دروة التابعة لمركز أشمون إلى مدينة القناطر الخيرية، على أن يعاد التقسيم الإدارى بضم قريتى النعناعية، وسهواج التابعتين للوحدة المحلية بقورص إلى باقى القرى وتسمى الوحدة المحلية بالنعناعية.

وتمت الموافقة على قبول تبرع المهندس عبد المنعم حسانين أحمد بمبلغ 100 ألف جنيه على هيئة سيراميك حوائط، وأرضيات، وفواصل ألوميتال، وتشطيب كامل لدورات المياه بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم، كما تمت الموافقة على تغيير اسم مدرسة الخطاطبة الحديثة الابتدائية المقامة بجوار نقطة الشرطة إلى مدرسة "الشيخ زايد للتعليم الأساسى" لوجود مدرسة تحمل نفس الاسم بقرية الخطاطبة، وتمت الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن شعبان محمد مرزوق لإقامة وحدة صحية على مساحة 6 قراريط بحوض المرازقة بناحية قلتى الكبرى مركز الباجور، وقبول تبرع المواطن إبراهيم زكى محمود شاهين وآخرين بمساحة (615 م) بحوض سرسبيت القوقانى بزمام ناحية طنبشا مركز بركة السبع لإقامة محطة الرفع الرئيسية بالناحية المذكورة، كما تمت الموافقة على قبول تبرع المواطن أحمد محمد صبرة الشتيحى بمساحة (500م) بحوض الشياخة بزمام الدبايبة مركز بركة السبع لإقامة محطة رفع للصرف الصحى الفرعية عليها.