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انتظام حركة الطيران بمطار أسوان رغم سوء الأحوال الجوية

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انتظام حركة الطيران بمطار أسوان رغم سوء الأحوال الجوية انتظام حركة الطيران بمطار أسوان رغم سوء الأحوال الجوية
أكد اللواء عماد البلاسى، مدير مطار أسوان الدولى، أن حركة الوصول والسفر بالمطار لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التى تعرضت لها محافظة أسوان، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن حركة الطيران منتظمة ولا يوجد تأخير فى مواعيد الرحلات.

وقال أسعد عبد المجيد، رئيس هيئة ميناء السد العالى، إن أجهزة الميناء رفعت درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة حاليا، مشيرا إلى أنه لا توجد أية رحلات للسفر اليوم على المجرى الملاحى لبحيرة ناصر بين ميناءى السد العالى بأسوان والزبير بوادى حلفا بالسودان سواء للباخرة "ساق النعام" أو للباخرة "سيناء".

وأكد أن جميع البواخر السياحية و22 صندلا التى تعمل بميناء السد العالى شرق، موجودة على رصيف الميناء اليوم ولا توجد أى صنادل فى بحيرة ناصر، مشيرا إلى أن جميع أجهزة ميناء السد العالى من دفاع مدنى وأمن الموانئ، على أتم الاستعداد حتى انتهاء العاصفة الترابية.
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