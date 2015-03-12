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مصرع 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نقل على ميكروباص بالبحيرة

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مصرع 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نقل على ميكروباص بالبحيرة مصرع 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نقل على ميكروباص بالبحيرة
لقى 11 شخصا قبل قليل مصرعهم جراء انقلاب سيارة نقل "تريلا" على ميكروباص، تقل عمالا تابعين للشركة العربية للتنمية العقارية بطريق العلمين الدولى دائرة مركز وادى النطرون.

وتلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالواقعة، وأدى الحادث لتوقف الطريق نهائيا.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 4259 نقل بمقطورة على سيارة ميكروباص تقل عمال تحمل رقم 2196 ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 11 شخصا من مستقلى السيارة الميكروباص وجارى انتشال الجثث.

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