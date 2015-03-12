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وزير الداخلية يصل شرم الشيخ ويتفقد إجراءات تأمين المؤتمر الاقتصادى

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وزير الداخلية يصل شرم الشيخ ويتفقد إجراءات تأمين المؤتمر الاقتصادى وزير الداخلية يصل شرم الشيخ ويتفقد إجراءات تأمين المؤتمر الاقتصادى

قطر قاعدة عسكريه امريكي نجحت الادارة الامريكيه فى تحويل حاكم قطر الى خرونج لاشخصيه له عبد ماسونى مطيع جعل من قطر قاعدة عسكريه تهدد الكعبة بصواريخ الماسونيه وينفق اموال قطر على جنود الماسونيه الاخوان وداعش وحماس . لذلك يجب على كل العرب انم يعرفو من هو الخرونج وينتشر اسمة بين العرب حاكم قطر الخرونج الذى يتحدى ويدعم داعش والاخوان وحماس كى يسقط جيوش العالم الاسلامى فالرجل يكرة الاسلام بشكل غير طبيعى ويحب الماسونيه ويفديها بحياته فيا شعب مصر اطلقو على حاكم قطر لقب الخرونج وهذا اقل رد منكم على دعمة للارهاب

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