زينة تستفتى جمهورها حول نشر 10 رسائل "حقيقية" بينها وبين أحمد عز

استفتت الفنانة زينة جمهورها على موقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام"، طالبة نصيحتهم بالرد على الفنان أحمد عز ونشر رسائل حقيقية بينهم أم لا.

وقالت زينة فى تدوينتها "بالنسبة لـ 3 رسائل الكذب اللى منزلهم وبيقولوا إنها منى وهما كدب كالعادة، مش عاوزة أنزل للمستوى ده وأرد، إيه رأيكم، ولا أرد وأنزلهم عشرة مش كدب.. حقيقيين بجد من غير تزوير".

وأخيرا قالت زينة لمتابعيها: "مستنيه رأيكم علشان مش هاسمح بكذب ولا هاسكت تانى"

بالفيديو..الفنانة زينة تخرج عن صمتها وتتوعد أحمد عز بـ"ست الحسن": حسبى الله ونعم الوكيل فيك وهاجيب حقى من حبابى عنيك.. فين الرجولة والأخلاق وإحساسك يافنان.. و"عيب أوى لما تقف قدام ست وطفلين"

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بالفيديو.. زينة لـ"أحمد عز":"هاجيب حقى من حبابى عنيك..وحسبى الله ونعم الوكيل فيك"

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