ضبط مزرعتى خشخاش ومخزنين بداخلها 3 أطنان بانجو فى أبورديس بجنوب سيناء

نجحت قوات الأمن بجنوب سيناء فى ضبط 2 أفدنة من الخشخاش بأبورديس اليوم الخميس، بعد توجيهات اللواء كمال الدالى، مساعد الوزير، مدير مصلحة الأمن العام بتوجيه ضربات أمنية متلاحقة لضبط تلك الزراعات قبل ترويجها على متعاطيها باستهداف المدقات والوديان الجبلية.

كانت وردت معلومات العميد محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى بقيام بعض البدو بزراعة نبات الخشخاش المخدر بمنطقة وادى وادى أبوغرادق وادى فيران دائرة قسم شرطة أبورديس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، برئاسة العميد حسين سليمان، رئيس مباحث إدارة تامين الطرق والسيد العقيد محمد عوض، رئيس فرع البحث بخليج السويس، والعقيد عبدالرحمن مأمون مفتش مباحث قسم شرطة أبورديس والرائد عمرو على، رئيس مباحث قسم شرطة أبورديس وعدد من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أبورديس وضباط من الأمن المركزى بالاشتراك مع القوات المسلحة.

أسفرت الحملة عن ضبط (٢) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالى مساحة (٢) فدان وعدد (٢) مخزن بداخلهم (٣) أطنان من نبات البانجو المخدر، تم أخذ العينة اللازمة، وحرق وتدمير باقى المزرعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدراة مكافحة المخدرات تبيد 9 أفدنة خشخاش فى وادى النسرين بجنوب سيناء