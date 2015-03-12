محافظ الفيوم يكرم سائقًا أنقذ مدرسة من انفجار عبوة ناسفة

أصدر المستشار وائل محمد نبيه مكرم محافظ الفيوم قرارًا بتكريم السائق أسامة كامل نعمان، 35 سنة، بعدما أنقذ مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمدينة إطسا من انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعها مجهولون بجوار المدرسة.

وقال المحافظ، إن قراره بتكريم السائق يأتى ليقظته وحرصه على الصالح العام بعدما عثر على جسم غريب زرعه مجهولون بجوار مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمدينة إطسا، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التى تحركت فورا وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول العبوة.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية يفيد العثور على جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة بجوار مدرسة صلاح سالم الابتدائية بإطسا، انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان حيث تم تأمين المنطقة وإبطال مفعول العبوة وأخطرت النيابة للتحقيق.

إخلاء 3 مدارس بالفيوم بعد العثور على عبوة ناسفة قبل تفكيكها

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