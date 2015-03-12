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أسعار بيع الصحف عقب إقرار المجلس الأعلى للصحافة زيادتها

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أسعار بيع الصحف عقب إقرار المجلس الأعلى للصحافة زيادتها أسعار بيع الصحف عقب إقرار المجلس الأعلى للصحافة زيادتها
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن هيئة مكتب المجلس أقرت زيادة رسم بيع الصحف.

وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن بيع الصحف اليومية وهى الأهرام والأخبار وأخبار اليوم والجمهورية سترفع لـ٢٠٠ قرش، مشيرًا إلى أن أسعار الأعداد الأسبوعية والصحف اليومية الناطقة باللغات الأجنبية ستبقى كما هى بسعرها القديم .

وأشار "عيسى" إلى أن أسعار بيع صحف الأهرام المسائى والمسائية والمساء سترفع إلى ١٤٠ قرشاً، مؤكدا أن الجريدة اليومية الوحيدة التى ستبقى بسعرها هى روزاليوسف .

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنه سيتم تنفيذ قرار رفع أسعار بيع الصحف، اعتبارًا من الأعداد الصادرة الأحد المقبل 15 مارس.

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مصر 365

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