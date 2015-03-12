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حبس 5 من أصحاب المستودعات لبيعهم الأسطوانة بـ100 جنيه

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حبس 5 من أصحاب المستودعات لبيعهم الأسطوانة بـ100 جنيه حبس 5 من أصحاب المستودعات لبيعهم الأسطوانة بـ100 جنيه
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الخميس برئاسة المستشار شريف نافع، بحبس 5 من أصحاب المستودعات عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم ببيع أسطوانة الغاز بـ100 جنيه للمواطنين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث حملة مكبرة على أصحاب المستودعات بمناطق الرحاب والشروق والتجمع الخامس، وضبطت المتهمين ببيع أنابيب الغاز للجمهور بمبالغ تصل إلى 100 جنيه للأنبوبة، وبإحالتهم للنيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعاقبت المحاكمة 5 منهم اليوم وتعاقب الآخرين الأسبوع المقبل.
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مصر 365

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