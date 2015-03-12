ملك البحرين من شرم الشيخ: مصر تدعمنا منذ عشرينيات القرن الماضى

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فور وصوله شرم الشيخ لحضور المؤتمر الاقتصادى إن مصر تدعم بلاده فى مجالات عديدة منذ عشرينيات القرن الماضى.

وأضاف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى تصريحاتٍ له: "إننا فى مملكة البحرين نكن تقديرا خاصا لجمهورية مصر العربية، ونتذكر دائما الدور الرائد الذى قامت به وما تزال فى دعم البحرين فى مجالات تنموية عديدة فى مقدمتها مجال التعليم منذ عشرينيات القرن الماضى والرعاية الصحية وغيرها، وفى الوقت الحاضر تساهم مصر ومثقفوها وعلماؤها وخبراؤها فى المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية، فضلا عن التعليم والصحة والخدمات".

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن حضوره إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى المؤتمر الذى أطلق الدعوة له منذ بضعة شهور الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وواصل المسيرة من بعده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وأوضح ملك البحرين: "ندعم جمهورية مصر العربية ومسيرتها التنموية وأنشطتها الاقتصادية فإننا بذلك ندعم دولة وشعب شقيق لنا، ونتشارك معه فى الضراء والسراء فنشعر بآلامه ونبتهج لأفراحه ونحرص على تعزيز علاقتنا، ولقد حرصنا على أن يرافقنا فى هذا المؤتمر وفد اقتصادى يمثل قطاع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف الالتقاء بنظرائهم فى جمهورية مصر العربية، وبحث سبل تقوية الاستثمار والاستفادة من المشاريع المتاحة فى مجالات السياحة والصناعة والإنشاء والخدمات المصرفية وغيرها تعزيزا للعلاقات الاقتصادية و التجارية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين".

وتابع ملك البحرين: "فى ظل ما يحيط بنا من تحديات وأخطار جسيمة ومتغيرات وتطورات متسارعة، فإننا نتفق مع مصر ونساند طرحها الحكيم فى ضرورة تعزيز العمل العربى العسكرى المشترك لحماية وتعزيز أمن واستقرار دولنا هذا الطرح الذى يأتى ليرسخ الدور الريادى الكبير لمصر فى نصرة قضايا الأمة العربية، وندعو الله عز وجل بالتوفيق لهذا المؤتمر وتحقيق الطموحات المعقودة عليه".

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ظهر اليوم إلى مطار شرم الشيخ، ليترأس وفد مملكة البحرين الى أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، الذى يفتتح فى مدينة شرم الشيخ غدًا الجمعة.

وكان فى مقدمة مستقبلى الملك حمد بن عيسى لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأشرف سلمان وزير الاستثمار المصرى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الإعلان عن ودائع خليجية خلال مؤتمر شرم الشيخ

>

خالد صلاح على تويتر: لن تفلح تفجيرات الإخوان الإرهابية فى كسر عزيمة الأمة.. المؤتمر الاقتصادى أملنا لإنقاذ مصر.. ومعركتنا من أجل الدين والوطن.. خليفتهم القاتل أبوبكر البغدادى وخليفتنا عمر بن عبدالعزيز

>

30وفدا تضم رجال أعمال تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

>

وزير النقل: المؤتمر الاقتصادى سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.. خطة استراتيجة للقطاع حتى 2030.. تشمل تنفيذ القطار السريع ومضاعفة شبكة المترو وإنشاء خطوط سكة حديد للبضائع.. وسنعرض 7 مشروعات

>

محلب يجتمع بوزيرين لتسهيل إجراءات دخول المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى

>

سامح شكرى: المشاركة الكثيفة فى المؤتمر الاقتصادى تدل على الاهتمام بمصر

>