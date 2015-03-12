أردوغان يجتمع بأمير قطر فى أنقرة لبحث الأوضاع بالمنطقة

عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس في العاصمة أنقرة، اجتماعًا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري زيارة عمل إلى تركيا.

واستقبل أردوغان أمير قطر بمراسم رسمية عند وصوله إلى القصر الرئاسي، ثم اجتمعا على مدى ساعتين، بعيدًا عن عدسات الإعلام.

وحسب مصادر في رئاسة الجمهورية التركية فإن زيارة العمل، التي يجريها أمير قطر، تناولت تطوير العلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والاقتصاد، فضلًا عن بحث الفعاليات المستمرة بمناسبة عام الثقافة التركي- القطري.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس التركي وضيفه القطري تباحثا أيضًا في آخر مستجدات الوضع في سوريا والعراق واليمن وفلسطين.