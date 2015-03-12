المؤشر الرئيسي يغلق على اللون الأخضر قبيل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم على صعود مؤشرها الرئيسي EGX30 منفرداً، قبيل المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في شرم الشيخ، والذي تبدأ فعالياته غداً بمشاركة ممثلوا 120 دولة من جميع أنحاء العالم.

سجلت تعاملات المؤسسات صافي بيعي مصري عربي، أمام مشتريات المؤسسات الأجنبية، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة سجلت 523 مليار و270 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 95 مليون و888 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 821 مليار 861 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 19 ألف 89 صفقة، تمت على أسهم 176 شركة، صعد منها 51، بينما ترجعت 83 شركة.

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على صعود نسبته 0.67%، بمقدار 64 نقطة، ليسجل 9,640.77 نقطة.

بنيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة EGX70 تراجعاً طفيفاً نسبتة 0.11%، ليسجل 446.30 نقطة.

أغلق أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً على اللون الأحمر، متراجعاً بنسبة 0.02%، ليسجل 1,120.18 نقطة.