رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد كلية الزراعة

قام الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الخميس، بزيارة مفاجأة للكلية تفقد خلالها العديد من المباني والأقسام بها، أعقبها اجتماع مصغر مع مجلس الكلية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى حصول الكلية على الاعتماد.

وقال نور الدين أن الهدف من هذه الزيارة لدعم الكلية معنوياً ومادياً مع تذليل كافة المعوقات لإظهار الكلية في أبهى صورها، قبل الزيارة الرسمية التي ستقوم بها لجنة الجودة والاعتماد في الفترة من 16-19 مارس الجاري.

وأضاف أن هذه الزيارة ستشمل فحص 16 معياراً من معايير الجودة، منها ثمانية معايير خاصة بالقدرة المؤسسية وأخرى خاصة بالفاعلية التعليمية، مؤكداً على أهمية التحلي بروح الفريق الواحد كشرط أساسي لحصول الكلية على جودة الاعتماد الأكاديمي.

ومن جانبه، قال أحمد سلام عميد كلية الزراعة، أن زيارة رئيس الجامعة للكلية في هذه الظروف تعتبر من أهم الخطوات المعنوية لدعم الكلية في حصولها على الاعتماد، موجهاً شكر خاص لرئيس الجامعة ولنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللأمين العام المساعد.

وعلى هامش الزيارة تفقد رئيس الجامعة وحدة التصنيع الغذائي بالكلية مبدياً إعجابه بالعديد من المنتجات الحيوانية والنباتية التي يتم تصنيعها داخل الكلية، مؤكداً على ضرورة أن يتم عرض هذه المنتجات بمنافذ البيع للجمهور والعاملين بالجامعة بأسعار تنافسية.

يذكر أن كليتي العلوم والطب بجامعة سوهاج قد حصلتا على جودة الاعتماد الأكاديمي، كما تعد كليتي الآداب والزراعة من الكليات التي تسعى للحصول عليه.