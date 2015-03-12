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قائد قوات تأمين «محاكم الأقصر»: دوي الانفجار ناتج عن محدث صوت وليس قنبلة بدائية

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قائد قوات تأمين «محاكم الأقصر»: دوي الانفجار ناتج عن محدث صوت وليس قنبلة بدائية قائد قوات تأمين «محاكم الأقصر»: دوي الانفجار ناتج عن محدث صوت وليس قنبلة بدائية

نيابة الأقصر تعاين موقع انفجار القنبلة

 

أكد العقيد حسام اللوزي، قائد القوات المكلفة بتأمين مجمع محاكم الأقصر، أن دوي الانفجار الذي شهده شارع خالد ابن الوليد ناتج عن محدث صوت وليس قنبلة بدائية الصنع.

وأشار اللوزي إلي أن محدث الصوت انفجر أمام مقر المجلس المحلي القديم ولم يسفر إلا عن إصابة شخص تصادف مروره بدراجته البخارية أثناء مروره بجوارها حيث سقط من فوق دراجته البخارية لشعوره بالذعر فور سماع دوي الانفجار .

وأوضح مصدر أمني، أن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول قنبلة صوتية أخرى قبل انفجارها بمحيط مجمع محاكم الأقصر أثناء عملية التمشيط عثر عليها في حديقة مجاورة للمبنى حيث تم تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من خلوها من أي متفجرات.

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