تقرير طبى: الملح يضر القلب والكلى والدماغ

الأملاح تؤثر على كل أعضاء الجسم

الأملاح ترتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية

أثر الأملاح على أجهزة الجسم المختلفة

إن كنت تعتقد أن المانع الوحيد لتناولك الأملاح هو إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فهذا التقرير الطبى الجديد من الممكن أن يصدمك، حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الملح من الممكن أن يضر كل أعضاء الجسم.>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن بحثا جديدا من كلية العلوم الصحية التابعة لجامعة ولاية ديلاوير فى الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع مؤسسات أخرى، كشف أن تناول كميات زائدة من الصوديوم فى الغذاء يمكن أن يضر أعضاء الجسم المختلفة بما فيها الأوعية الدموية والقلب والكلى والدماغ حتى بدون الإصابة بارتفاع ضغط الدم.>قاد الدراسة بروفيسور وليام فاركوهار وبروفيسور ديفيد إدواردز ويؤكدان أن تناول الملح ليس مجرد مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فالأملاح يمكنها أن تفسد الطبقة الطلائية الداخلية للأوعية الدموية الدقيقة، وهذا يزيد من مشاكل تجلط الدم، ويؤثر فى المناعة، كما أن تناول أملاح "الصوديوم" بكثرة تزيد من تصلب الشرايين.>يشير الباحثان إلى أن نتائج الدراسة كشفت أن الكميات العالية من الصوديوم تؤدى إلى تضخم البطين الأيسر وتمدد الأنسجة العضلية التى تشكل جدار غرفة القلب بما يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم بقوة، ويرتبط تناول الصوديوم بكميات عالية بانخفاض وظائف الكلى، كما يؤثر على الجهاز العصبى "السمبثاوى"، ويؤثر على استجابة الدماغ للمؤثرات المختلفة.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى

health@youm7.com

الموضوعات المتعلقة:

دراسة: اتباع نظام غذائى غنى بالملح قد يساعد فى درء العدوى