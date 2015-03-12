دراسة بريطانية: الالتزام بتناول 3 وجبات يوميا يضر بالصحة

حذر خبراء من أن تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء الثلاث يوميا ربما يضر بالصحة.

وقالوا إن تناول ثلاث وجبات فى اليوم هو مجرد جزء من الروتين اليومى لنا مثله مثل الاستيقاظ فى الصباح والخلود إلى النوم فى المساء.

وبحسب الدراسة –التى نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية- فإنه لا يوجد دليل على أن تناول ثلاث وجبات يوميا يفيد احتياجات الجسم من الطاقة.

ففى الواقع فإن تخطى الوجبات والصيام قد يكونا أفضل للصحة مقارنة بالالتزام بأنماط الأكل الجامدة.

وقالت المؤرخة أبيجال كارول إن هذه الوجبات هى موروثات ثقافية فرضها المستوطنون الأوروبيون على المواطنين الأمريكيين الأصليين. وبمرور الوقت أعلن هذا النمط من الأكل بأنه صحى غير أنه لا يوجد دليل على هذا الافتراض.

فعلى سبيل المثال اعتبر الإفطار أهم وجبة فى اليوم على نطاق كبير بسبب حملة الإعلانات التى أطلقتها الشركات المنتجة للحبوب والعصائر بحسب كارول.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة باث عام 2014 أنه سواء تناول الشخص الإفطار أم لا فإنه ليس له تأثير على إجمالى السعرات الحيوية التى يستهلكها يوميا. فإن هؤلاء الذين يتناولون الإفطار يحرقون سعرات أكثر من هؤلاء الذين لا يتناولون هذه الوجبة لكنهم يحرقون السعرات الزائدة فى وقت لاحق من اليوم وهو ما يعنى أن الاستهلاك الصافى من السعرات لم يتغير.

وفى دراسة أخرى عام 2010 نشرتها صحيفة نيوتريشن البريطانية فإنه سواء تناول الشخص 3 وجبات كبيرة أو 6 صغيرة فإن ذلك لا يحدث فرقا إجمالى السعرات لديه.