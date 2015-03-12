أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالسكر فى بريطانيا

Google+ Print
ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالسكر فى بريطانيا ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالسكر فى بريطانيا
كشف تقرير المراجعة الوطنية للأطفال المصابين بمرض السكر عن ارتفاع فى عدد الأطفال المصابين بالمرض فى بريطانيا بنحو 1000 طفل العام الماضى.

وأوضح التقرير ارتفاعا مثيرا للقلق بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأكثر تظهر عليها علامات مضاعفات خطيرة محتملة مرتبطة بمرض السكر.

ويشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم، وزيادة البروتين فى البول مما يضعهن فى خطر الإصابة بأمراض الكلى فى المستقبل والعلامات المبكرة لأمراض العين، والتى يمكن أن تسبب لهم فقدان البصر الحياة فى وقت لاحق.

وتنص المعايير الحالية على أنه يجب على جميع الأطفال والشباب المصابين بداء السكر الذى تزيد أعمارها عن 12 عاما إجراء 7 فحوص كل عام، ولكن المراجعة وجدت أن 16% فقط منهم كانوا يفعلون ذلك.

وكشف تقرير آخر نشرته الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل عن أن الجماعات العرقية البيضاء حققت تطورا فى تحسين السيطرة على مرض السكر مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365