ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالسكر فى بريطانيا

كشف تقرير المراجعة الوطنية للأطفال المصابين بمرض السكر عن ارتفاع فى عدد الأطفال المصابين بالمرض فى بريطانيا بنحو 1000 طفل العام الماضى.

وأوضح التقرير ارتفاعا مثيرا للقلق بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأكثر تظهر عليها علامات مضاعفات خطيرة محتملة مرتبطة بمرض السكر.

ويشمل ذلك ارتفاع ضغط الدم، وزيادة البروتين فى البول مما يضعهن فى خطر الإصابة بأمراض الكلى فى المستقبل والعلامات المبكرة لأمراض العين، والتى يمكن أن تسبب لهم فقدان البصر الحياة فى وقت لاحق.

وتنص المعايير الحالية على أنه يجب على جميع الأطفال والشباب المصابين بداء السكر الذى تزيد أعمارها عن 12 عاما إجراء 7 فحوص كل عام، ولكن المراجعة وجدت أن 16% فقط منهم كانوا يفعلون ذلك.

وكشف تقرير آخر نشرته الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل عن أن الجماعات العرقية البيضاء حققت تطورا فى تحسين السيطرة على مرض السكر مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى.