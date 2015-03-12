"FDA" تطرح أول دواء لورم الأرومة العصبية لدى الأطفال الصغار

"يونيتوكسين" العلاج الجديد لورم الأرومة العصبية "النيوروبلاستوما"

ما هو ورم الأورمة العصبية؟

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على طرح أول دواء لمرض النيوروبلاستوما أو ورم الأورما العصبية " Neuroblastoma "، والذى يصيب الأطفال الصغار، وهو يعتبر أحد العلاجات المساعدة بجانب الحل الجراحى والعلاج الكيماوى والإشعاع.>ويعرف الدواء الجديد باسم يونيتوكسين " Unituxin "، ويحتوى على المادة الفعالة دينوتوكسيماب "dinutuximab"، وهو عبارة عن أجسام مضادة ترتبط بسطح خلايا ورم الأرومة العصبية، بحيث تقضى عليها وهو ما يجعله يساهم نظرياً فى تمديد حياة الأطفال المصابين بهذا المرض.>ويعد ورم الأرومة العصبية من السرطانات النادرة، الذى ينشأ من الخلايا العصبية غير الناضجة، وغالباً ما يبدأ الظهور فى الغدد الكظرية، التى توجد فوق الكلى، وكما أنه من الممكن أن يتطور فى منطقة البطن أو الصدر أو الأنسجة العصبية بالقرب من العمود الفقرى، وغالباً ما يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات.

وتم التأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد عقب خضوع 226 طفلاً للتجارب الإكلينيكية، بحيث تكون الحالة المرضية لهؤلاء الأطفال قد تحسنت قبل التجارب، وتقلص حجم الورم أو اختفى تماماً عقب الخضوع للجراحة والعلاج الكيماوى.

وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث ظل 63% من الأطفال الذين خضعوا للعلاج على قيد الحياة، وتوقف نمو الورم أو لم تتكرر الإصابة مرة أخرى.

أبرز الآثار الجانبية للعقار الجديد

>ومن أكثر الآثار الجانبية شيوعاً: الألم الشديد والحمى وانخفاض عدد الصفائح الدموية وانخفاض ضغط الدم وارتفاع أنزيمات الكبد والقىء والإسهال.

وتمتلك شركة " Silver Spring"، والتى تتخذ من ولاية ماريلاند الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.