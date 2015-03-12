السمنة أحد العوامل المسببة لضعف عضلة القلب

علاقة السمنة بأمراض القلب

السمنة والشرايين التاجية

السمنة وضعف عضلة القلب

السمنة أحد العوامل المسببة للإصابة بأمراض عديدة، وخاصة أمراض القلب.>قال الدكتور أحمد كامل حسن استشارى أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، إن السمنة لها علاقة كبيرة بإصابة الأشخاص بأمراض القلب، نظرًا لأن البدانة تعد أحد العوامل التى تساهم فى ارتفاع نسبة الدهون بالدم، مثل الكولسترول والدهون الثلاثية.> وأشار د. أحمد إلى أن إفراط الأشخاص البدناء وغير البدناء فى تناول الأغذية غير الصحية، والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، تساهم فى زيادة فرص الإصابة بإمراض القلب، ومنها انسداد الشرايين المغذية والمسئولة عن ضخ الدم لعضلة القلب نتيجة ارتفاع الدهون.>وأضاف د. أحمد، أن إصابة الأشخاص بالسمنة تساهم فى ضعف عضلة القلب، نظرا لقيامها ببذل مجهود مضاعف أثناء عملية ضخ الدم، نتيجة لكمية الطعام الكبيرة التى يتناولها الأشخاص البدناء.

وينصح د. أحمد، بضرورة قيام الأشخاص المصابين بالسمنة باتباع نظام غذائى صحى، لتفادى أضرارها والحفاظ على صحة القلب.

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