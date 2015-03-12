أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر

Google+ Print
الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر
أثناء الحمل تعانى بعض السيدات من زيادة فى الوزن، وذلك نتيجة لبعض الأمراض أو كزيادة طبيعة للجسم، وهو ما يؤثر على صحة الطفل ويجعله عرضة للإصابة ببعض الأمراض.

زيادة وزن المرأة أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة لأمراض القلب والسكر


>وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، إن زيادة وزن المرأة أثناء الحمل، قد تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، منها السكر وتصلب الشرايين فى الكبر، موضحًا أن النساء اللاتى يصبن بالسكر أثناء الحمل يعمل ذلك على زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعى له أثناء الحمل ولما بعد الولادة، مما يعرضه للإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

أسباب زيادة الوزن أثناء الحمل


>يضيف د. محمد فريد الجندى، أن فى حالة إصابة المرأة بالسمنة أثناء الحمل، يجب أن تجرى الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب المؤدى للسمنة، سواء نتيجة لخمول فى الغدة الدرقية، فقد يصاب الطفل أيضًا بخمول الغدة الدرقية ويتسبب ذلك فى حدوث مشكلة بذكائه ونموه والمستقبلات بصفة دورية، فمن الضرورى فحص الأطفال لمعرفة نشاط الغدة الدرقية.

ويشير أستاذ أمراض القلب، أن الأطفال الذين يعانون من نقص فى الغدة الدرقية، هم أكثر عرضة للإصابة بالتخلف العقلى والإصابة بالدهون فى الدم، مما يعرضهم لتصلب الشرايين المبكر، مؤكدًا ضرورة فحص الأم صاحبة الوزن الزائد ومعرفة نسبة فى الدم حتى لا يصاب الطفل بأمراض مستقبلية.

موضوعات متعلقة:
>


>نصائح للمتزوجات لزيادة فرص الحمل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365