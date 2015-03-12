الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر

زيادة وزن المرأة أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة لأمراض القلب والسكر

أسباب زيادة الوزن أثناء الحمل

أثناء الحمل تعانى بعض السيدات من زيادة فى الوزن، وذلك نتيجة لبعض الأمراض أو كزيادة طبيعة للجسم، وهو ما يؤثر على صحة الطفل ويجعله عرضة للإصابة ببعض الأمراض.>وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، إن زيادة وزن المرأة أثناء الحمل، قد تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، منها السكر وتصلب الشرايين فى الكبر، موضحًا أن النساء اللاتى يصبن بالسكر أثناء الحمل يعمل ذلك على زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعى له أثناء الحمل ولما بعد الولادة، مما يعرضه للإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.>يضيف د. محمد فريد الجندى، أن فى حالة إصابة المرأة بالسمنة أثناء الحمل، يجب أن تجرى الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب المؤدى للسمنة، سواء نتيجة لخمول فى الغدة الدرقية، فقد يصاب الطفل أيضًا بخمول الغدة الدرقية ويتسبب ذلك فى حدوث مشكلة بذكائه ونموه والمستقبلات بصفة دورية، فمن الضرورى فحص الأطفال لمعرفة نشاط الغدة الدرقية.

ويشير أستاذ أمراض القلب، أن الأطفال الذين يعانون من نقص فى الغدة الدرقية، هم أكثر عرضة للإصابة بالتخلف العقلى والإصابة بالدهون فى الدم، مما يعرضهم لتصلب الشرايين المبكر، مؤكدًا ضرورة فحص الأم صاحبة الوزن الزائد ومعرفة نسبة الدهون فى الدم حتى لا يصاب الطفل بأمراض مستقبلية.

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