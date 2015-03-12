بالصور .. نيابة الأقصر تعاين موقع انفجار قنبلة بجوار مجمع المحاكم

عاين المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر موقع انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام مقر المجلس المحلي لمدينة الأقصر بالقرب من مجمع محاكم الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد حسام اللوزي قائد القوات المكلفة بتأمين مجمع محاكم الأقصر يفيد بسماع دوي انفجار بالقرب من المجمع، فإنتقل علي الفور فريق أمنى من البحث الجنائى والأمن الوطنى والعام بقيادة العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية إلى موقع الإنفجار.

وقال شهود عيان أنه أثناء وقوف أحد الأشخاص على دراجته البخارية مع صديقه بجانب الجزيرة الوسطى للشارع إنفجرت القنبلة محدثة صوتا هائلا مما تسبب فى حالة من الفزع بين رواد مجمع المحاكم والمصالح الحكومية المجاورة.

وأسفر الانفجار، عن سقوط الشخصين على الأرض وإصابة أحدهما بكدمات والأخر بحروق وتمزيق ملابسه وتلف هاتفه المحمول وتم إغلاق الشارع لفترة وجيزة وتمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أية مواد خطيرة أخرى قبل إعادة حركة المرور لطبيعتها فيما تكثف أجهزة البحث الجنائى والأمن الوطنى جهودها لمعرفة مرتكبى الواقعة.