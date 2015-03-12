أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء بالأقصر

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء بالأقصر ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء بالأقصر

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات بالأقصر من ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء، بحوزتهم 14 تذكرة و7 لفافات بانجو و20 قرص مخدر .

تلقي اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطار من مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر، يفيد أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد عصام رشوان رئيس مباحث سكة حديد الأقصر داخل القطارات لتفقد الحالة الأمنية ، حيث تم ضبط كلا من مصطفى.ا.أ 28 سنة مقيم الاقصر بحوزته  3 تذاكر و7 لفافات بانجو و20 قرص مخدر ومحمد .ع.ب 32 سنة مقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وبحوزته 8 تذاكر ومحمد.م.ع مقيم شارع احمد عصمت بمدينة الاقصروبحوزته 3 تذاكر.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا