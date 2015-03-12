ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء بالأقصر

تمكن ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات بالأقصر من ضبط 3 أشخاص يتاجرون بتذاكر القطارات في السوق السوداء، بحوزتهم 14 تذكرة و7 لفافات بانجو و20 قرص مخدر .

تلقي اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطار من مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة قطارات الأقصر، يفيد أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد عصام رشوان رئيس مباحث سكة حديد الأقصر داخل القطارات لتفقد الحالة الأمنية ، حيث تم ضبط كلا من مصطفى.ا.أ 28 سنة مقيم الاقصر بحوزته 3 تذاكر و7 لفافات بانجو و20 قرص مخدر ومحمد .ع.ب 32 سنة مقيم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وبحوزته 8 تذاكر ومحمد.م.ع مقيم شارع احمد عصمت بمدينة الاقصروبحوزته 3 تذاكر.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .