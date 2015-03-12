شاهد بـ«قضية كرادسة»: أحد المتهمين كان عضوًا بحملة «شفيق» بانتخابات الرئاسة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى ، وأمانة سر محمد سليمان والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر،فى نظر محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة, الى شهود العيان.

وقال الشاهد محمد مغاوري محامى بعد حلفه اليمين القانونية، إن المتهم “طاهر ناجح” لا ينتمي لاي تيار سياسي وأن دفاع المتهم طلب مني الحضور للشهادة امام المحكمة , وطلب الدفاع توجيه أسئلة للشاهد,فوافق القاضى.

واضاف الشاهد انه يعرف المتهم منذ عام 96 , وانهما كانا بحملة الفريق “أحمد شفيق” وقت أنتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012, وانه سبق وترشح لنقابة المحامين بالجيزة, وانه كان مرشحا ضد احد محامين جماعة الاخوان, وأنه كان دائم المعارض للاخوان, ومن مؤيدى بيان القوات المسلحة لعزل مرسى.

كما قال الشاهد علاء مكاوى انه قام بعمل توكيل للمتهم عن حملة الفريق شفيق بانتخابات الرئاسة لانه وثق به وبعدم أنتمائه للاخوان، وانه يعرف المتهم ويتعاون معه بالعمل,وانه ليس لديه علاقة بالاخوان,

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.