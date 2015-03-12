انفجار فى مركز شرطة بالعاصمة الليبية و داعش تعلن مسئوليتها عن الحادث

قال شاهد ووسائل إعلام إن انفجارا وقع أمام مركز للشرطة فى وسط العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس فألحق بعض الأضرار.

والمبنى قريب من وزارة الخارجية. وقال صحفى من رويترز بالموقع إن الانفجار ألحق أضرارا بعدة سيارات أيضا.

ولم يتضح سبب الانفجار على الفور لكن مواقع إخبارية ليبية قالت إنه ربما نجم عن سيارة ملغومة.

ولم يعلق مسؤولون على الفور.

وطرابلس تحت سيطرة حكومة موازية تشكلت بعدما سيطر فصيل مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على المدينة فى أغسطس آب.

وتباشر الحكومة المعترف بها دوليا عملها من شرق البلاد التى تشهد اضطرابات منذ الانتفاضة التى اطاحت بمعمر القذافى فى 2011.

وتعرضت بعض البعثات الأجنبية فى طرابلس لهجمات بالقنابل فى الأشهر الأخيرة.

وأعلن متشددون موالون لتنظيم داعش مسؤوليتهم عن بعض الهجمات لكن المسؤولين فى طرابلس يلقون باللوم على أنصار القذافي.

وأخلت معظم الدول الغربية والعربية سفاراتها فى طرابلس بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل المتناحرة.

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