مقتل ثلاثة جنود فى اشتباكات مع مسلحين موالين للرئيس اليمنى فى عدن

قتل ثلاثة جنود من قوات الشرطة اليمنية، اليوم الخميس فيما أصيب مسلحان من اللجان الشعبية فى اشتباكات اندلعت بين الطرفين فى مدينة عدن جنوبى البلاد.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن اشتباكات اندلعت بين جنود يتبعون معسكر 20 التابع لقوات الأمن الخاصة ( الأمن المركزى سابقا) ومسلحين من اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى مدينة عدن خلفت ثلاثة قتلى من الجنود ومصابين اثنين من المسلحين.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجم مسلحو اللجان الشعبية المعسكر فى محاولة للسيطرة عليه إلا أن الجنود قاموا بالرد على الهجوم دون أن يتمكن المسلحون من السيطرة عليه.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات التى استمرت لساعات توقفت ،مرجحة تجددها نتيجة لاستمرار توتر الوضع هناك.

يشار إلى أن مسلحى اللجان الشعبية كانوا قد دخلوا مؤخراً مدينة عدن وسيطروا على مقرات حكومية مهمة هناك منها مبنى التلفزيون الحكومى ومطار عدن الدولي.

ويتألف المسلحون القبليون من عدة محافظات جنوبية وسبق أن شاركوا قوات الجيش والأمن فى القتال ضد القاعدة بمحافظتى أبين وشبوة الجنوبيتين خلال السنوات القليلة الأخيرة.

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