وفاة حارث الضارى أمين هيئة علماء المسلمين فى العراق

أعلنت قناة العربية فى خبر عاجل، وفاة الشيخ حارث الضارى أمين هيئة علماء المسلمين فى العراق.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر من الشرطة العراقية، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش قام بنسف جسر الفتحة الاستراتيجى على نهر دجلة الرابط بين محافظتى كركوك وصلاح الدين /170 كلم شمال بغداد، وقالت المصادر إن تنظيم داعش قام اليوم بنسف جسر الفتحة الاستراتيجى على نهر دجلة الرابط بين محافظتى كركوك وصلاح الدين وتمر عبره منظومة أنابيب لنقل النفط الخام من حقول كركوك إلى مصفاة التكرير فى بيجى وخط أنابيب تصدير النفط العراقى الرئيسى إلى ميناء جيهان التركى.

وأمس، تكبد تنظيم "داعش" الإرهابى خسائر فادحة بمنطقة الكرمة، التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق، حيث تمكن الجيش العراقى والقوات المساندة له من قتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابى واستهداف العديد من المركبات العسكرية، التابعة والسيطرة على المناطق، التى كان يحتلها على مدى الشهور الماضية.

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