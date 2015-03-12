غزة تصدر منتجاتها إلى إسرائيل لأول مرة منذ سيطرة حماس على القطاع

سمحت السلطات الإسرائيلية للفلاحين فى غزة بتصدير منتجاتهم إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ أن سيطرت حماس على القطاع عام 2007.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون إن نحو 27 طنا من الطماطم و5 أطنان من الباذنجان غادرت غزة اليوم الخميس إلى الأسواق فى إسرائيل.

واعتاد الغزيون تصدير مئات الأطنان من الخضروات إلى إسرائيل يوميا، حتى فرضت إسرائيل ومصر حصارا على القطاع فى 2007. وتقول إسرائيل إن الحصار حرم حركة حماس من الحصول على الأسلحة، غير أن النقاد يقولون إن ذلك يرقى لمستوى العقاب الجماعي. وخففت إسرائيل بعض القيود فى الأونة الأخيرة.

وتساعد صادرات غزة من الخضروات اليهود المتدينين الذين يتوقفون عن الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقا لما هو منصوص فى التوراة.

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