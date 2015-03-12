منظمة التعاون الإسلامى تعتزم عقد قمة طارئة لاستعراض الوضع بفلسطين

تعتزم منظمة التعاون الإسلامى عقد قمة طارئة خلال الأسابيع القليلة القادمة، لاستعراض الوضع الخطير فى فلسطين. وقالت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة للمنظمة إن الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدنى، وجه دعوة إلى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى خلال لقاء بينهما يوم الثلاثاء فى كمبالا لحضور القمة.

وقال بيان المنظمة إن الأمين العام دعا أيضا، الرئيس الأوغندى إلى المشاركة فى أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجى (كومستيك) حول العلوم والتكنولوجيا على مستوى القمة والمقرر عقدها فى باكستان فى أكتوبر من هذا العام.

وأطلع الأمين العام الرئيس الأوغندى على مختلف البرامج والأنشطة والمبادرات التى تقوم بها منظمة التعاون الإسلامى فى شتى المجالات.

وحدد موسيفينى من جهته أولويات منظمة التعاون الإسلامى خلال المرحلة المقبلة واستعرض بالتفصيل رؤيته حول السلم والتنمية المستدامة والتقدم فى الدول الأعضاء.. وتطرق كل من الرئيس الأوغندى والأمين العام للمنظمة لقضايا إقليمية ودولية مهمة تحظى بالإهتمام المشترك.

>