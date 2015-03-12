“القضاء الإداري” ينظر دعوى تطالب بوقف برنامج «مع إسلام» بتهمة الإساءة للإسلام

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الدعوى المقدمة من مختار هاني محام تطالب بوقف برنامج ” مع إسلام” الذي يعرض علي قنوات “القاهرة والناس” لاساءته وتطاوله على الذات الألهية والقرآن والسنة والصحابة والمذاهب الأربعة.

ورفعت الدعوى التي حملت رقم الدعوى ٣٦٨٣٢ لسنة ٦٩ قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزراء الاستثمار والاتصالات والاوقاف ورئيس هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة العالمية والشركة المصرية للاقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس وشيخ الازهر والمفتي وامين مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر بصفتهم وإسلام بحيري مقدم البرنامج “.

وطالبت الدعوى بصفه مستعجلة بإيقاف البرنامج وإغلاق محطة القاهرة والناس التلفزيونية ومنع ظهور مقدمه إسلام بجيري على شاشات الفضائيات وحذف حلقاته من علي موقع اليوتيوب .

وطالبت الدعوى المحكمة إلزام المطعون ضدهم المختصين بتقديم الفتوى الرسمية فيما ينشره اسلام بحيري عبر برنامجه و أن يراجعوا حلقاته كاملة والزام المطعون ضدهم باتخاذ اللازم بغلق محطة القاهرة و الناس و سحب تراخيصها و منع عرض هذا البرنامج و حذف كل مقاطع برنامجه من اليوتيوب محذرة من ان الجماعات المتشددة تتخذ أفكار إسلام بحيري ذريعة عل النظام الحالي بأن العلمانية هي مذهب النظام وهذا ليس بصحيح لذا لا بد من اتخاذ موقف حيال البرنامج الذي يهدد الأمن القومي و السلم الاجتماعي.

وأكدت الدعوى ان بحيري يحرف في القران ويحاول النيل من نصوصه فهل يجوز أن يعمل العقل والنص موجود فهو يؤسس لفقه جديد يلقي بالنص القرآني و يعمل والعقل والرأي.