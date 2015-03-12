مدير أمن السويس ينفي العثور على قنبلة بأحد مدارس المحافظة

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إن قوات الحماية المدنية وقوات الأمن لم تعثر على أي قنابل بجميع مدارس المحافظة المختلفة صباح اليوم، وجميع البلاغات التى تم تلقيها “سلبية”.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات أن تصريحات مسئولي التعليم بشأن وجود قنبلة بأحد المدارس هو أمر غير دقيق، موضحا أنهم يتلقوا يوميا عشرات البلاغات الخاصة بوجود اشتباه بقنابل وعبوات غريبة من عدمه ، وعلى الفور يتم فحص هذه الاماكن للتأكد من صحة البلاغات.

وتابع مدير الأمن أنه يطالب جميع المسئولين بالمحافظة سواء فى مجال التعليم وغيرها الصبر وعدم الادلاء باي تصريحات فى هذا الشأن، حتي يتم التأكد من وجود قنابل أو أى مواد قابلة للاشتعال من عدمه حتي لا يتم اثارة الذعر بين المواطنين بسبب أشياء غير حقيقية.