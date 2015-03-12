«مصر للطيران»: 44 رحلة تنقل 3890 راكبًا إلى شرم الشيخ على مدار يومين

قام الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صباح اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة المخصص لسفر ووصول رحلات مصرللطيران الدولية والداخلية للإطمئنان على حركة سير العمل بصفة عامة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتسهيلات لسفر المشاركين في المؤتمر الإقتصادى بصفة خاصة. والتقى الحفنى بمجموعات العمل من العلاقات العامة والمحطة والخدمات الأرضية والصيانة والأمـن وحثهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد لتسهيل سفر ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمى وأشاد سيادته بالروح المعنوية والحس الوطنى الذى يتحلى به جميع العاملين بالشركة في تأدية هذا الدور القومى على أكمل وجه.

وصرح الطيار سامح الحفنى أنه من المقرر أن تُسير الشركة اليوم 26 رحلة جوية إلى مطار شرم الشيخ لنقل 2422 راكباً على متن رحلات الخطوط الجوية وشركة إكسبريس لنقل الوفود المشاركة بالمؤتمر ومنها وفد صينى وإمارتى وعدد من الوزراء الحالين والسابقين وشخصيات عامة وإعلامية عربية وأجنبية وممثلى وكالات أنباء دولية ، كما تسير الشركة غداً الجمعة أول أيام المؤتمر 18 رحلة جوية لنقل 1468 راكباً بمعدل 11 رحلة منتظمة و 8 رحلات إضافية .

رافق الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران خلال الجولة شريف المغلوب رئيس القطاع التجارى بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وعمرو عثمان مدير عام الشئون التجارية بشركة مصرللطيران اكسبريس وعادل هلال مدير عام المحطات وأيمن العايدي من أمن مصرللطيران .