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تعليم السويس: إيقاف الدراسة بأحد مدارس السويس بعد الاشتباه بوجود قنبلة

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تعليم السويس: إيقاف الدراسة بأحد مدارس السويس بعد الاشتباه بوجود قنبلة تعليم السويس: إيقاف الدراسة بأحد مدارس السويس بعد الاشتباه بوجود قنبلة


> قال عبد الحافظ وحيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إنه قرر تأجيل الدراسة بمدرسة فايز حافظ إسماعيل الابتدائية التابعة لإدارة شمال السويس التعليمية لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الخميس.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن هذا القرار جاء بعد الاشتباه بوضع قنبلة داخل المدرسة من قبل مجهولين، موضحًا أن قوات الجيش والشرطة قامت بتمشيط المدرسة والتأكد من عدم وجود أي شئ يهدد حياه الطلاب والمعلمين.

وأوضح أنه تم إخلاء المدرسة فورا بعد مشاهدة أشخاص ملثمين يقفزون من أعلى سور المدرسة ومعهم مواد لم يتم الكشف عليها أو معرفتها.

واضاف أنه تم إبلاغ الحماية المدنية وقوات الجيش والتى قامت بمطاردة الملثمين ولكنهم فروا هاربين، لافتا إلى أنه تم تمشيط محيط المدرسة والمدارس المجاورة، مؤكدًا على أن المدارس المجاورة تستقر فيها الدراسة.

وتابع إن طالبا من طلاب المدارس المجاورة يسكن فى إحدى العمارات السكنية الموجودة بجوار مدرسة فايز حافظ شاهد الأشخاص الملثمين يقفزون من أعلى سور المدرسة فأسرع إلى نقطة ارتكاز للقوات المسلحة متواجدة خلف سور المدرسة وإبلاغهم بالواقعة، موضحًا أن القوات قامت على الفور بمطاردة المشتبه بهم ولكنهم لاذوا بالفرار.

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