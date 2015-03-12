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ضبط أسلحة نارية والقبض على 3 من عناصر الإخوان في شمال سيناء

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ضبط أسلحة نارية والقبض على 3 من عناصر الإخوان في شمال سيناء ضبط أسلحة نارية والقبض على 3 من عناصر الإخوان في شمال سيناء

 

أسلحة أرشيفية

أكد اللواء على العزازي، مدير أمن شمال سيناء، أنه تم توجيه حملة أمنية بمنطقتي “طويل الحامض ـ بئر 4″، دائرة قسم شرطة نخل، وشارك فيها ضباط قسم شرطة نخل والقوات المسلحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم 10939 نقل جنوب سيناء ـ ماركة تويوتا لاند كروز ( بيك أب ) موديل 2009 داخل مزارع طويل الحامض على بعد 10 كم من مدينة نخل بعمق 5 كم داخل المنطقة الجبلية، وبتفتيش السيارة عثر على رخصة التسيير الخاصة بها تبين أنها باسم المدعو  م ع ع ـ مقيم طرابين ـ نويبع ـ جنوب سيناء، كما عثر على بطاقة رقم قومى بإسم  م س ف ـ مقيم نخل  سابق إتهامه في القضية رقم 98 لسنه 2014 إدارى قسم شرطه نخل (بيع مواد بترولية للعناصر التكفيرية) .

وتم العثور بداخل السيارة على بندقية لى أنفيلد بالسونكى وبندقية خرطوش، و25 طلقة خرطوش وطبنجة إستار بالخزينة، و9 طلقات عيار 9 ممن ونظارة ميدانية وجهاز لاب توب.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 3 من جماعة الاخوان، وهم  ع م س ـ سن 30  موظف بإدارة أوقاف الجوره ـ مقيم حى كرم أبو نجيله ـ دائرة القسم .. دائرة القسم وبتفتيش الشاليه عثر على  2 مقذوف لطلقات آلية ـ بلية حديدية كبيرة الحجم ـ كمامة وجه، وع إ م ـ مواليد 21/8/1984 ـ مدرس بمدرسة قاطيه الإعدادية ـ مقيم قرية رابعة ـ دائرة القسم ، وس م س ـ مواليد 29/9/1980 ـ حاصل على دبلوم تجارة ـ مقيم قرية رابعة ـ دائرة القسم، بتهمة تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشأت العسكرية، وجارى فحصهم بالتنسيق و إدارة الأمن الوطنى.

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