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النيابة تقدم خطاب بالتحقيق مع مأمور سجن وادي النطرون لتغيب متهمين بأحداث كرداسة

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النيابة تقدم خطاب بالتحقيق مع مأمور سجن وادي النطرون لتغيب متهمين بأحداث كرداسة النيابة تقدم خطاب بالتحقيق مع مأمور سجن وادي النطرون لتغيب متهمين بأحداث كرداسة

أرشيفية 

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور خالد عارف وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر محمد سليمان والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر محاكمة 23 متهمًا بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة.

وحضر المتهمين صباح اليوم وتم إيداعم قفص الاتهام, كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع  وقدم خالد عارف وكيل نيابة كرداسة خطابا للمحكمة يفيد بالتحقيق مع مامور سجن وادى النطرون,بشان تغيب عدد من المتهمين بالجلسة السابقة, كما تبين ان هناك 6 متهمين لم يحضروا جلسة اليوم.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.

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