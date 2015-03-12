أمن المنيا يكثف جهوده لضبط باقي أفراد خلية إرهابية تصنع عبوات ناسفة بالمحافظة

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا، من جهودها لضبط باقي أفراد خلية إرهابية متخصصة في تصنيع المتفجرات بعد أن تم ضبط 2 من أفرادها وحبسهما 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمد محمود البغدادي ضابط بوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق بالمديرية، والملازم أول محمود ناجي صابر، والقوة المرافقة من ضبط السيارة رقم 31112 أجرة المنيا قيادة صلاح عبد العليم عبد الجيد 49 سنة موظف بالضرائب العقارية ببني مزار، ومقيم بقرية أبو جرج وبداخلها كرتونة تحوي “كولمن” مياه يحوي خمسين بوردة إليكترونية موصل بها الأسلاك الكهربائية وبطاريات شحن مختلفة الأنواع والأحجام المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة.

وبمواجهة قائد السيارة بالمضبوطات، قرر أنه تحصل عليها من شخص يدعي عبد الله المنياوي، والذي طلب منه توصيلها لمجمع المواقف بمدينة المنيا، مقابل مبلغ مالي وقام بإعطائه رقمي هاتف محمول لشخصين أخرين وأنهما سيقومان بإستقباله لدي وصوله للمكان المتفق عليه، وقام السائق المذكور بالإتصال بهما فحضرا إليه كلاً من، محمد وفدي حفناوي 31 سنة حاصل علي بكالوريس تربية رياضية ومقيم بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وإسلام محمد محمود 22 سنة طالب بكلية الدعوي الإسلامية بجامعة الأزهر ومقيم بعزبة أحمد يونس بمركز مغاغة.

وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اقرا أنهما أعضاء في خلية إرهابية تضم شقيق الأول علاء وفدي حفناوي، وعبد الله المنياوي والذي يمتلك مزرعة بزمام قرية الناصرية بمركز بني مزار، حيث يقومان وأفراد الخلية بتجميع المواد المتفجرة وأدوات تصنيعها ويتخذون من المزرعه المشار إليها مكاناً لتصنيع القنابل وتسليمها لأفراد الخلية لإستهداف المنشأت الهامة وقوات الجيش والشرطة.

وبتطوير مناقشة المتهمان، قررا أنهما يحتفظون داخل المزرعة بكميات من المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في تصنيع القنابل وبتقينين الإجراءات وإستهداف المزرعة ومادهمتها تم ضبط 2 بندقية أليه، و120 طلقة وبندقية إسرائيلي و43 طلقة من نفس العيار، وكميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع المواد المتفجرة والأدوات المعدة لذلك وتم التحفظ عليها، كما تم ضبط بيان درجات صادر من قطاع المعاهد الأزهرية بإسم المتهم الثاني إسلام محمد محمود، وبعض الأوراق التي تحوي في مضمونها مسميات مكونات المواد المتفجرة وتصنيعها ومبلغ 6045 جنيهاً.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة علي المزرعة، وتحرر محضراً برقم 3003 لسنة 2015 إداري مركز شرطة بني مزار، وتم تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة وسرعة تحديد وضبط باقي أفراد الخلية الإرهابية، وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهمان المضبوطان 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.