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ضبط سيارة "فنطاس" محملة بـ8 آلاف لتر سولار بالطريق الدائرى فى القليوبية

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ضبط سيارة "فنطاس" محملة بـ8 آلاف لتر سولار بالطريق الدائرى فى القليوبية ضبط سيارة "فنطاس" محملة بـ8 آلاف لتر سولار بالطريق الدائرى فى القليوبية
تمكنت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية من ضبط سيارة فنطاس محملة بكمية كبيرة من السولار قبل بيعها فى السوداء مستغلين الأزمة، تم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، إخطارا من النقيب عبده الشامى الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بقيامه بضبط السيارة رقم 623 ف ب ف فنطاس محملة بحوالى 8 آلاف لتر سولار قيادة "مصطفى م م" سن 41 سائق أثناء سيره بالطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوادء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6396 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

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