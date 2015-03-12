ضبط شاب بالشرقية على علاقة بتنظيم القاعدة بعد قدومه من أفغانستان

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط شاب على اتصال بتنظيم القاعدة بأفغانستان وباكستان، وتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التواصل مع تنظيمات إرهابية وجهادية بالخارج.

وتبين من التحقيقات أن "محمد. ذ. ع" ومقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، لقى نشأته الأولى فى أفغانستان وباكستان، ووالده عضو بارز بتنظيم القاعدة، ولقى حتفه فى غارة أمريكية على أفغانستان عام 2010، وعاد لمحل إقامته بعد وفاة والده، وأنه دائم التردد على أفغانستان، وكشفت التحقيقات معه أنه على اتصال مع التنظيمات الجهادية بالخارج، وتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.