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الحماية المدنية: حريق "الغربية للموازين" فى الطابق الثالث للشركة بأكتوبر

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الحماية المدنية: حريق "الغربية للموازين" فى الطابق الثالث للشركة بأكتوبر الحماية المدنية: حريق "الغربية للموازين" فى الطابق الثالث للشركة بأكتوبر
قال مصدر مسئول بالحماية المدنية بأكتوبر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الحريق الذى شب منذ قليل داخل مصنع "الغربية للموازين" بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، اندلع فى الطابق الثالث من المبنى الإدارى للشركة، وإن رجال الحماية المدنية يكثفون جهودهم للسيطرة عليه.

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لم نستطع تحديد أسباب الحريق إلا بعد انتهاء السيطرة على النيران، وقيام المعمل الجنائى برفع الأدلة الجنائية ومعاينتها، وسيكون ذلك مخولاً على النيابة العامة.

كان حريق قد شب منذ قليل، داخل مصنع الغربية للموازين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وفور تلقى غرفة الحماية المدنية بأكتوبر بلاغًا من المواطنين انتقل على الفور فريق من الحماية المدنية إلى مقر الواقعة، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة.

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