أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس أحد المتهمين فى اشتباكات بسبب "أسطوانات البوتاجاز" بالصف

Google+ Print
حبس أحد المتهمين فى اشتباكات بسبب "أسطوانات البوتاجاز" بالصف حبس أحد المتهمين فى اشتباكات بسبب "أسطوانات البوتاجاز" بالصف
طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الاشتباكات التى دارت بين المواطنين، إثر شجار نشب بينهم على أسطوانات البوتاجاز بالصف، كما أمرت النيابة بعرض المصابين على الطب الشرعى وتحفظت على الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجريت بواسطة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، أن أحد المشاركين فى تلك الواقعة قام بتسليم نفسه للقوات، برفقة السلاح الخاص به، وأستمعت النيابة إلى أقواله الذى أنكر فيها أن يكون قد تسبب فى إصابة أحد وأنه كان يدافع عن نفسه فقط ولم يبادر بالاشتباك، فوجهت له النيابة تهم حيازة سلاح دون ترخيص، وإثارة الشغب والعنف و أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد فى المعاد المناسب.

وقد أكد مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم القبض على أى من المشاركين فى تلك الوقعة، وأنهم فى انتظار تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية باقى المتهمين، تمهيداً لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم لعرضهم على النيابة والتحقيق معهم.

كانت اشتبكات قد اندلعت بين المواطنين فى منطقة الصف منذ عدة أيام، على إثر خلافات بينهم على أسطوانات البوتاجاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365