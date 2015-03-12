حبس أحد المتهمين فى اشتباكات بسبب "أسطوانات البوتاجاز" بالصف

طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الاشتباكات التى دارت بين المواطنين، إثر شجار نشب بينهم على أسطوانات البوتاجاز بالصف، كما أمرت النيابة بعرض المصابين على الطب الشرعى وتحفظت على الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجريت بواسطة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، أن أحد المشاركين فى تلك الواقعة قام بتسليم نفسه للقوات، برفقة السلاح الخاص به، وأستمعت النيابة إلى أقواله الذى أنكر فيها أن يكون قد تسبب فى إصابة أحد وأنه كان يدافع عن نفسه فقط ولم يبادر بالاشتباك، فوجهت له النيابة تهم حيازة سلاح دون ترخيص، وإثارة الشغب والعنف و أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد فى المعاد المناسب.

وقد أكد مصدر قضائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم القبض على أى من المشاركين فى تلك الوقعة، وأنهم فى انتظار تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية باقى المتهمين، تمهيداً لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم لعرضهم على النيابة والتحقيق معهم.

كانت اشتبكات قد اندلعت بين المواطنين فى منطقة الصف منذ عدة أيام، على إثر خلافات بينهم على أسطوانات البوتاجاز.